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Земельные участки в Мариямпольский уезд, Литва

28 объектов найдено
Земельные участки в Шакяй, Литва
Земельные участки
Шакяй, Литва
€3,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Kaseliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Kaseliai, Литва
ПРОДАВАЯ 600 БОЛЬШОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОВОРИТЬ R.SAV., PUBLIC K. Участок пр…
€28,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Salaperaugis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Salaperaugis, Литва
Продается 53.27 а. участок на озере Салапераугио на Голгофе р. самостоятельно, в польском по…
€15,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Salaperaugis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Salaperaugis, Литва
Продается в 80 веке. участок с берегами озера Салапераугио на Голгофе р. самостоятельно., в …
€15,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Salaperaugis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Salaperaugis, Литва
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
€15,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Salaperaugis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Salaperaugis, Литва
Продается дом и 20 в. участок на озере Салапераугио на Голгофе р. самостоятельно, в польском…
€15,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Salaperaugis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Salaperaugis, Литва
Продается в 52.05 а. участок с берегами озера Салапераугио на Голгофе р. самостоятельно., в …
€15,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Salaperaugis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Salaperaugis, Литва
Озеро Салапераугио на продажу на Голгофе р. самостоятельно., в польском пограничном районе. …
€90,000
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Capital
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Земельные участки в Puskelneliai, Литва
Земельные участки
Puskelneliai, Литва
Мы предлагаем вам эксклюзивную возможность купить участок 10-го века. Этот уникальный участо…
€22,500
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Земельные участки в Azuolynas, Литва
Земельные участки
Azuolynas, Литва
€2,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Ажуолу-Буда, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Ажуолу-Буда, Литва
ДОМАШНЯЯ СЕКЦИЯ ДОМОВ 17A ПРОДАЕТСЯ. -------------------------------------------------------…
€3,000
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Capital
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Земельные участки в Azuolynas, Литва
Земельные участки
Azuolynas, Литва
Два садовых участка продаются рядом друг с другом, рядом с тропой естественной диктатуры Бук…
€4,200
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Людвиново, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Людвиново, Литва
Участок для продажи в тихом месте на скале реки, свидетельствовал в городе. Место идеально п…
€55,000
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Capital
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Земельные участки в Dzencialauka, Литва
Земельные участки
Dzencialauka, Литва
ПРОДАНО ИНСПЕКЦИРОВАННО 8,86 га. СКЛИП С БИЗНЕС-ИДЕЕЙ !!! Новые владельцы ищут это удивител…
€245,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Bliudziskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Bliudziskiai, Литва
ПОТОК 3 РЫНКА ГОДНИЦЫ ОСНОВНОЙ ДОРОЖНОЙ МАРИИ - ВИЛЛИОНАЛЬНЫЙ. СДЕЛАЙТЕ ВЕСЬЕ, МОЖЕТ ИЗМЕНИТ…
€195,000
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Земельные участки в Вилкавишкис, Литва
Земельные участки
Вилкавишкис, Литва
ВЫПУЩЕН МАСИВ ЗЕМЕЛЬНЫХ СКЛИПОВ. СКЛИПЫ СТРАНА ОДИН ДРУГОЙ. ЭТИ ДНИ В ЗЕМЛЕ РЕЗЮМЕ СЕЛЬСКОХО…
€145,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Balsupiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Balsupiai, Литва
БОЛЬШОЙ ДИГИНАЛЬНЫЙ ГРЕТ МАРИУММАРНОГО ГОРОДА ДЛЯ ПРОДАЖИ МАРИУММАФА - ОДИН ДРУГОЙ. Участки …
€17,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Sasnava, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Sasnava, Литва
91 акр сельскохозяйственной посылки на продажу в Саснаве, Мариямполио р.сав. --------------…
€10,000
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Земельные участки в Kuras, Литва
Земельные участки
Kuras, Литва
ПРОДАЖИ В СВЕТНОМ СВЕТЕ КМ. КАУНО Р. -------------------------------- ИДЕАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ …
€33,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Sasnava, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Sasnava, Литва
20 акров сельскохозяйственной посылки на продажу в Саснаве, Мариямполе р.сав. -------------…
€5,000
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Земельные участки в Narkunai, Литва
Земельные участки
Narkunai, Литва
4.9 HA, СПИСОК ЛЕСНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ. СКЛИПАС РАНДАЗ ПУТЬ. НАПОЛНЕНИЕ НЕКОТОР…
€25,000
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Земельные участки в Narkunai, Литва
Земельные участки
Narkunai, Литва
€32,500
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Земельные участки в Казлу-Руда, Литва
Земельные участки
Казлу-Руда, Литва
РАЗДЕЛ 30 АРА ПРОДАЕТСЯ НА УЛИЦЕ ДЕЛА В СЛУЧАЕ! IKI CITY CENTRO VOS ДОРОГА ЕГО ГОД! КОНФИДЕН…
€69,000
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Земельные участки в Sintautai, Литва
Земельные участки
Sintautai, Литва
Продается 12,69 га сельскохозяйственного участка с показателем производительности 60. Большо…
€149,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Lekeciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Lekeciai, Литва
ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЕТСЯ В ГИБКОМ ГОРОДЕ _____________________ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Цена…
€6,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Padurpinycys, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Padurpinycys, Литва
A railway branch for sale in the Vilkaviškis district!!! General information : - Exact add…
€237,000
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Земельные участки в Калвария, Литва
Земельные участки
Калвария, Литва
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОЙ В ГОРОДЕ КАЛЬВАРИИ. ЭТО БУДЕТ ВЫБОР ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА! …
€9,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Setijai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Setijai, Литва
ПОТОК 3,6 ГА ДЛЯ ЛЕСНОЙ ПОЧТЫ В СКАЖИТЕ, РАДЖОН ВЫБОР -------------------------------------…
€19,000
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