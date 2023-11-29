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Дома в Maisiagalos seniunija, Литва

4 объекта найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Skauduliskes, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Skauduliskes, Литва
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
€229,000
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Capital
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Дом с газовым отоплением в Gudeliu Plytine, Литва
Дом с газовым отоплением
Gudeliu Plytine, Литва
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
СТРОИТЕЛЬСТВО С ПРОЕКТАМ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЕТНОМ / ЧЕТВЕРТОМ ЖИВОТНОМ ДОМЕ СТРАНА РЕЗИНОВОГО…
€65,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Kreiviai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Kreiviai, Литва
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
K27- 1 VILON CITY - курортный семейный город площадью 280 га - престижный современный компл…
€485,302
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Kreiviai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Kreiviai, Литва
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Мы приглашаем жителей города „ VILON CITY “ исследовать и поселиться в полностью оборудованн…
€324,840
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Capital
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Параметры недвижимости в Maisiagalos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
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