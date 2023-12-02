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Дома в Krakes, Литва

2 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой в Krakes, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Krakes, Литва
Площадь 268 м²
Количество этажей 1
Продается недалеко от центральной площади города Кракие - жилой дом, разделенный на три един…
€49,900
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Krakes, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Krakes, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Дом на продажу в городе Кракис. Следы, населенный пункт в муниципалитете района Кедайняй, в…
€12,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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