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Литва
Земельные участки
Клайпедский район
Земельные участки в Клайпедский район, Литва
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64 объекта найдено
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Земельные участки
Крятингале, Литва
СОСТОЯНИЕ ЖИЗНИ ДЛЯ ЖИЗНИ С ОСКОРБЛЕННОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬЮ И ГОРОДСКИЕ КОММУНИКАЦИИ ГОРОДА…
€18,000
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Capital
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Земельные участки
Bruzdeilynas, Литва
Продается участок площадью 70,17 акра жилой недвижимости в деревне Бруздейлин. Участок имеет…
€63,000
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Capital
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Земельные участки
Bruzdeilynas, Литва
Продается участок площадью 63,42 акра в деревне Бруздейлин. Участок находится в правильной ф…
€49,900
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Kalnuvenai, Литва
Участок площадью 16,87 акров для продажи в новом жилом квартале на улице Источника ( через M…
€57,000
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Земельные участки
Toliai, Литва
€102,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Maciuiciai, Литва
КЛАСС 25.89 ИСТОЧНИК ДОМА АРИР ДЛЯ ЮКНЕТОВ. 25,89 акров земли для продажи в Шелковом р. само…
€15,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Agluonenai, Литва
36 РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ ОБЛАСТИ РАЗДЕЛ 36 ДОМА. 36-акровый участок земли для продажи в Si…
€24,990
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Normantai, Литва
€9,500
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Capital
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Земельные участки
Karkle, Литва
€205,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Stragnai I, Литва
ПРОДАЖА 73 МАФЫ СТРЕЛКИ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ ДЕПАРАТОРЫ: - цель земли может быть изменена; - участо…
€25,000
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Capital
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Земельные участки
Sudmantai, Литва
€70,000
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Capital
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Земельные участки с подведенным электричеством
Vezaiciai, Литва
Три участка на продажу в Парко г. сзади, в раке. Для строительства одного и двухъязычного жи…
€19,000
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Земельные участки
Гаргждай, Литва
€301,490
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Capital
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Земельные участки
Perkunai, Литва
36 акров участка с NAMO PROJECT на продажу в районе Клайпеды, в деревне Перкун!!! ----------…
€20,000
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Capital
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Земельные участки
Kalnuvenai, Литва
Продается участок с проектом New Home Project на улице Тауро 14, Клайпеда Остался ряд строи…
€79,900
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Capital
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Земельные участки с подведенным электричеством
Truseliai, Литва
ИМУЩЕСТВО, ВЫДАННОЕ В СОБСТВЕННОСТИ 11-ГО века. УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ --------------------------…
€18,000
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Capital
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Земельные участки
Kuliskiai, Литва
СТРАНА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРОДАТЬ ГАРЖ 12,5 а. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ---------------------------------…
€20,000
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Capital
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Земельные участки
Radailiai, Литва
В Клайпедском районе продаются участки под домостроение в деревне Радай. Для тех, кто ценит …
€15,000
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Земельные участки
Stanciai, Литва
СЕКЦИЯ СЕЛЛОУ В ОБРАЗЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СИЛЫ В "НАЦИОНАЛЬНОМ ГОЛЬФ-КУРОРТЕ" TERRITORIA LIFE. Рай…
€280,000
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Capital
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Земельные участки
Sudmantai, Литва
РАЗДЕЛ ПОДАРОК НА ПРОДАЖУ -------------------------------------------------- ---------------…
€65,000
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Земельные участки
Sudmantai, Литва
РАЗДЕЛ ПОДАРОК НА ПРОДАЖУ -------------------------------------------------- ---------------…
€65,000
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Capital
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Земельные участки
Vezaiciai, Литва
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ АВТОМАГИСТРАЛЬ А1 В ГОРОДЕ РЫБАХ, КЛЕРОН. ЦЕНА ПРОДАЖИ: 16 000 € ОБЩИЕ ДАННЫЕ: …
€16,000
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Capital
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Земельные участки с подведенным электричеством
Mazuriskiai, Литва
Массив участков общей площадью 1,9 га выдается для формирования 15 участков жилой недвижимос…
€99,000
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Capital
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Земельные участки
Radailiai, Литва
Литва, Клайпедский район, деревня Радайляй, улица Варникю ( бывшая Мемельская зона ). Участо…
€19,440
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Memelhaus
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Земельные участки
Radailiai, Литва
Литва, Клайпедский район, деревня Радайляй, улица Варникю ( бывшая Мемельская зона ). Участо…
€15,556
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Memelhaus
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Земельные участки
Radailiai, Литва
900 м²
Литва, Клайпедский район, деревня Радайляй, улица Варникю ( бывшая Мемельская зона ). 7 лото…
€17,500
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Агентство
Memelhaus
Языки общения: English
Земельные участки
Radailiai, Литва
Lithuania, Klaipėda district, Radailiai village, land for sale. 2 plots with the area of 1,0…
€50,000
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Memelhaus
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Земельные участки
Jakai, Литва
Lithuania, Klaipėda district, Sendvaris municipality, Budrikai village, Švepelių street (for…
€26,500
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Memelhaus
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Гаргждай, Литва
ПОЗЖЕ 5 МНОГИХ ДОМАШНИХ ГОСУДАРСТВ В ГАРЖ __________________________________________________…
€117,800
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Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Graudusiai, Литва
€19,500
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