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Квартиры в Казлу-Рудское самоуправление, Литва

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Jure, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Jure, Литва
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Этаж 1/5
Гера ИНВЕСТИЦИЯ! МОЖЕТ БЫТЬ РАВНО DU BUTUS! Просторные и светлые комнаты на продажу, которые…
€45,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Квартира 1 комната с камином, с Furnace heating, с Fitted в Казлу-Руда, Литва
Квартира 1 комната с камином, с Furnace heating, с Fitted
Казлу-Руда, Литва
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/2
В ХОРОШЕМ И РАМИО МЕСТО, ОДНА КОМНАТА КУПИТЬ, 26,76 КВ. М., В СЛУЧАЕ РОДА, С. DAUKANTO G. Н…
€19,900
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Квартира 1 комната с парковкой, с With furniture, с Furnace heating в Казлу-Руда, Литва
Квартира 1 комната с парковкой, с With furniture, с Furnace heating
Казлу-Руда, Литва
Комнаты 1
Площадь 22 м²
Этаж 1/1
ЧАСТЬ ДОМА С 2.7 в. Я ОТДЕЛЯЮ КИЕМУ, В РАМИОЕ. СДЕЛАНО КАПИТАЛ РЕМОН. ОТОПЛЕНИЕ И ТРЕТЬЕ, И…
€35,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Казлу-Рудское самоуправление, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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