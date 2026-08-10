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Квартиры в Казлу-Рудском самоуправление, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Jure, Литва
Квартира 3 комнаты
Jure, Литва
Число комнат 3
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Уютная 3-комнатная квартира с гаражом на продажу - Jurės mstl., Kazlų Rūdos sav. В тихом гор…
$52,071
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Capital
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Параметры недвижимости в Казлу-Рудском самоуправление, Литва

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