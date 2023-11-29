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Коммерческая недвижимость в Каунасский район, Литва

12 объектов найдено
Коммерческая в Rinkunai, Литва
Коммерческая
Rinkunai, Литва
Площадь 99 м²
Этаж 1
€39,900
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Ramuciai, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Ramuciai, Литва
Площадь 370 м²
Этаж 1
БОЛЬШОЙ, УТЕРЯННЫЙ В БАРИ И ДИДЕЛЕ ЭРДВЕС В ВЫСОКОМ ! ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, РАЗДЕ…
€299,500
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Коммерческая в Cinkiskiai, Литва
Коммерческая
Cinkiskiai, Литва
Площадь 144 м²
Этаж 1
СТРОИТЕЛЬСТВО- МАГАЗИН на продажу. Здание находится рядом с автомагистралью А1 Каунас-Клайп…
€69,000
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Коммерческая с Local boiler-room в Вилькия, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Вилькия, Литва
Площадь 1 486 м²
Этаж 1
€364,000
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Коммерческая в Вилькия, Литва
Коммерческая
Вилькия, Литва
Площадь 290 м²
Этаж 1
ПРОДАВАЯ СОВЕТ АВТОМОБИЛЕЙ, В ОХРАННИКАХ ВЕТРА. 2А -----------------------------------------…
€325,000
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Giraite, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Giraite, Литва
Площадь 1 380 м²
Этаж 1
SELLING BUILDING WITH THE LAND SECTION, IN THE RAMUAGE, THE WROW OF THE COUNCIL. THIS IS ITI…
€449,000
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Коммерческая с газовым отоплением в Miriniskiai, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Miriniskiai, Литва
Площадь 665 м²
Этаж 1
664.62 KV is SALE. M. RESIDENTIAL LAST BUILDING WITH THE LAND SECTION REDUCED PL! READERSON…
€539,000
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией в Giraite, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией
Giraite, Литва
Площадь 80 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА СТРАХОВАНИЯ ИНСПЕКЦИОННЫХ ДВУХ ОТЧЕТА КОММЕРЧЕСКИХ ПАТАЛЬНЫХ СВОЙСТВ. ЦЕНА ТОЛЬКО…
€16,499
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Коммерческая с кондиционером в Giraite, Литва
Коммерческая с кондиционером
Giraite, Литва
Площадь 20 м²
Помещения на продажу. Исключительная способность покупать помещения в хорошем месте, постоян…
€3,500
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Коммерческая с Lift в Linksmakalnis, Литва
Коммерческая с Lift
Linksmakalnis, Литва
Площадь 1 250 м²
Этаж 1
Продается отличный объект для инвестиций недалеко от Каунаса, на полуострове Рейнджер! IKI K…
€249,999
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Коммерческая с газовым отоплением в Rokeliai, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Rokeliai, Литва
Площадь 142 м²
Этаж 1
Продается здание в селе Пилуона Каунасского района. Здание-бывшая расчетная котельная. У цен…
€198,000
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Коммерческая в Godenai, Литва
Коммерческая
Godenai, Литва
Площадь 695 м²
Этаж 1
БОГИ К. В САМОЛЕТЕ МОЛИТВЫХ ПУТИРОВ - ВОЙНА КУБЛЫ - МОЙКА АРРИД И ВЫБОР Приюты ( Padaugavos…
€47,000
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