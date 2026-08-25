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Коммерческая недвижимость в Каунасском районе, Литва

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5 объектов найдено
Коммерческое помещение 240 м² в Dievogala, Литва
Коммерческое помещение 240 м²
Dievogala, Литва
Площадь 240 м²
Этаж 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ПЕРВОМУ, но ДОМУ И АГРИКУЛЬТУРНОЙ ДИСТРИБУЦИИ В ДОМЕ Приглашаем Вас ознакоми…
$102 733
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Capital
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Коммерческое помещение 357 м² в Raudondvaris, Литва
Коммерческое помещение 357 м²
Raudondvaris, Литва
Площадь 357 м²
Этаж 1
Коммерческие / служебные помещения для продажи в Красном доме (357,49 кв.м) Просторные и фу…
$416 190
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Capital
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Коммерческое помещение 1 812 м² в Narepai, Литва
Коммерческое помещение 1 812 м²
Narepai, Литва
Площадь 1 812 м²
Этаж 1
Недвижимость продается в 1812 кв.м. административное, коммерческое здание со складскими поме…
$3,07 млн
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Capital
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Коммерческое помещение 80 м² в Ringaudai, Литва
Коммерческое помещение 80 м²
Ringaudai, Литва
Площадь 80 м²
Этаж 1
Желая вынести различные действия на коррекционный рынок! -----------------------------------…
$57 965
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Коммерческое помещение 1 250 м² в Linksmakalnis, Литва
Коммерческое помещение 1 250 м²
Linksmakalnis, Литва
Площадь 1 250 м²
Этаж 1
Продается Большой объект для инвестиций недалеко от Каунаса, полуостров Линксмаккалнис! 20 м…
$284 921
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