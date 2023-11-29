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Земельные участки в Каунасский уезд, Литва

318 объектов найдено
Земельные участки в Неверонис, Литва
Земельные участки
Неверонис, Литва
€51,750
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Каунас, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Каунас, Литва
€45,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Birstonas, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Birstonas, Литва
€65,000
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Capital
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Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Каунас, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Каунас, Литва
€290,000
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Capital
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Земельные участки в Каунасский район, Литва
Земельные участки
Каунасский район, Литва
€34,000
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Capital
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Земельные участки в Каунасский район, Литва
Земельные участки
Каунасский район, Литва
€33,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Rinkunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Rinkunai, Литва
€37,500
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Satijai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Satijai, Литва
4 га земельного участка для продажи в Каунасском районе. Лисы старые. км. Имеется 1 га и см…
€89,900
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Каунас, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Каунас, Литва
€127,000
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Capital
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Земельные участки в Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
€49,500
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Каунас, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Каунас, Литва
€105,000
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Capital
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Земельные участки в Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
€167,000
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Capital
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Земельные участки в Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
€250,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Каунас, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Каунас, Литва
ПРОДАЖА 10.39 А. ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ В НАРСУАЛЬНОМ РАЗДЕЛ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ЗАЯВЛЕНИ…
€6,100
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Неверонис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Неверонис, Литва
€106,000
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Capital
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Земельные участки в Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
€120,000
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Capital
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Земельные участки с Geodesic measurements в Varluva, Литва
Земельные участки с Geodesic measurements
Varluva, Литва
€17,500
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Capital
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Земельные участки в Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
1,68 га участок для продажи в Нижних землях (Domeikava sen.)! Участок найден возле "Senuk Lo…
€70,000
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Capital
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Земельные участки в Vijukai, Литва
Земельные участки
Vijukai, Литва
€55,000
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Capital
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Земельные участки в Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
€250,000
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Capital
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Земельные участки в Каунас, Литва
Земельные участки
Каунас, Литва
€60,000
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Capital
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Земельные участки в Virbaliskiai, Литва
Земельные участки
Virbaliskiai, Литва
€125,000
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Capital
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Земельные участки в Luobine, Литва
Земельные участки
Luobine, Литва
€462,000
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Capital
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Земельные участки в Vijukai, Литва
Земельные участки
Vijukai, Литва
€55,000
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Capital
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Земельные участки с подведенным электричеством в Каунас, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Каунас, Литва
€255,000
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Capital
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Земельные участки в Бальберишкис, Литва
Земельные участки
Бальберишкис, Литва
€91,350
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Каунас, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Каунас, Литва
Продается в г. Каунас м. само., г. Рома, ул. Алко, 12.23 м. Участок под застройку с готовым …
€50,000
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Земельные участки в Гарлява, Литва
Земельные участки
Гарлява, Литва
€35,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Dievogala, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Dievogala, Литва
ПРОДАНО КАУНО Р. В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАДИНУАЛ САНОЧНИК СЕЛЬСКОХОЗ…
€65,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Каунас, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Каунас, Литва
ПРОДАНО Р. Калантос г. 7, Кауна 7,64 а. участок, в хорошо видимом месте только после приземл…
€99,000
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