Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Качергине
  5. Квартиры

Квартиры в Качергине, Литва

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением в Качергине, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением
Качергине, Литва
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 2/2
ПРОДАЕТСЯ ПРОСТОРНАЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В КИРПИЧНОМ ДОМЕ, РЯДОМ НА БЕРЕГУ НЕМУНЫ, В КАЧЕРГ…
€125,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти