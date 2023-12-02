Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Юрбаркас
  5. Дома

Дома в Юрбаркас, Литва

7 объектов найдено
Дом с Furnace heating в Юрбаркас, Литва
Дом с Furnace heating
Юрбаркас, Литва
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
ПРОЦЕДУРА УДАЛЕНИЯ ДОМА ВЫПУСКА! NON-JURBARK, IN KIDULA, ДОМ ПРОЦЕДУРЫ ПРОЦЕДУРЫ, НЕ С 17.5…
€55,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating в Юрбаркас, Литва
Дом с Furnace heating
Юрбаркас, Литва
Площадь 227 м²
Количество этажей 1
ИСТОРИЧЕСКИЙ 1939M ВЫПУЩЕН. ДОМ ОБМЕН Г. Город Юрбарко! АУТЕНТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЦЕНТРА…
€59,900
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Юрбаркас, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Юрбаркас, Литва
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
€250,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment в Юрбаркас, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment
Юрбаркас, Литва
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
€35,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating в Юрбаркас, Литва
Дом с Furnace heating
Юрбаркас, Литва
Площадь 292 м²
Количество этажей 2
ХУРСЫ, ОШИБКИ И ДОМ НЕДВИЖИМОСТИ В ЮРБАРКЕ. ХОРОШИЙ РАЙОН, ТВЕРДЫЙ НЕКОТОРЫЙ, ПАТОГУСНАЯ КОН…
€72,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Юрбаркас, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Юрбаркас, Литва
Площадь 348 м²
Количество этажей 2
Дом ЭРДВУС НЕ УКАЗАН ЦЕНТРУ ГОРОДА ЮРБАРК И ЧЛЕНУ ДОМ С 28.20 ДОМАШНИЙ РАЗДЕЛ АРИР ДОМ ПРИМЕ…
€99,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с Furnace heating в Юрбаркас, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Юрбаркас, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДЛЯ ЖУРБАРКА!!! Дом кирпич, отопление на твердом топливе. На первом этаже туалет и ванна…
€90,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти