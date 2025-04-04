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Жильё в Ингалинское городское староство, Литва

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Игналина, Литва
Квартира 2 комнаты
Игналина, Литва
Число комнат 2
Площадь 34 м²
Этаж 2/2
Exceptional "Reed" project by the lake in Ignalina. Full installation A ++ class studio -typ…
$125,559
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Параметры недвижимости в Ингалинское городское староство, Литва

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