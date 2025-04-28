Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Ингалинское городское староство
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Ингалинском городском старостве, Литва

1 объект найдено
Дом в Игналина, Литва
Дом
Игналина, Литва
Площадь 273 м²
Количество этажей 2
PUBLIC / SATELLITE HOUSEHOLD ON THE ESTER CARRIAGE IN THE IGNALINE Эксклюзивный проект прод…
$1,17 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ингалинском городском старостве, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти