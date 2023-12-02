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Дома в Григишкес, Литва

8 объектов найдено
Дом с балконом, с бассейном, с асфальтированной дорогой в Григишкес, Литва
Дом с балконом, с бассейном, с асфальтированной дорогой
Григишкес, Литва
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ОТЧЕТЕ ОЗУМИИ В ДОМАШНЕМ ДОМЕ СУДЕРВ К.! Вы ищете место, которое могло бы …
€350,000
в месяц
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Дом с Furnace heating в Григишкес, Литва
Дом с Furnace heating
Григишкес, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
ДОМ СОДО С 4.68 а. ЗЕМЛЯ СКЛИПУ + 3,9 утра. ЗЕМЛЯ РАЗДЕЛНАЯ СТРАНА ( + 25 000 EUR ), В ГРИГИ…
€60,000
в месяц
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Григишкес, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Григишкес, Литва
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
ПРОДАННЫЕ ГРАЖДАНЫ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЗНИ С РЕЗЮМЕ ВЫБРАННОЙ ПОТЕРЯ НЕКОТОРЫХ, КУПИТЬ, ДО ВВЕРХ!…
€379,000
в месяц
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Григишкес, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Григишкес, Литва
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
ДОМ СОДО С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 3,86 АРС В НЕРИЕСЕ И ВОКАЛ НА ГРИГЕСЕ ........................…
€110,000
в месяц
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Григишкес, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Григишкес, Литва
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
ISSUED FOR ERDVUS AND YOUNG HOUSE WITH IMAGE PANORAMA LIST OF 8.5 ARS WITH PURTIES ---------…
€399,000
в месяц
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Григишкес, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Григишкес, Литва
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Эффективный дом с геотермальным отоплением и видом на реку ВИКЕТЫ в ГРИГИЕТАХ Эксклюзивное …
€235,000
в месяц
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Дом с газовым отоплением в Григишкес, Литва
Дом с газовым отоплением
Григишкес, Литва
Площадь 253 м²
Количество этажей 2
€200,000
в месяц
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Языки общения: English
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Григишкес, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Григишкес, Литва
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Эффективный дом с геотермальным отоплением и видом на реку ВИКЕТЫ в ГРИГИЕТАХ Эксклюзивное …
€200,000
в месяц
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Capital
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