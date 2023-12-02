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Дома в Erzvilkas, Литва

2 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Erzvilkas, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Erzvilkas, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
В WREA JURBARK, ERIA IN CITY, ИСТОЧНИК В ИСТОЧНИКЕ 1 ВЫСОКИЙ С ДОМОМ MANSARDA !! ---------…
€18,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Erzvilkas, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Erzvilkas, Литва
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ ДОМА ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЦЕНТРЕ ЭРИИ - КВАРТИРА 3 КОМНАТЫ!! --------------------------------…
€15,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Realting.com
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