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Жильё в Девянишкес, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Девянишкес, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Девянишкес, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Жилой дом на продажу в Божественном и 18 участок. Имя также может жить зимой. Божественный г…
€15,000
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Capital
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