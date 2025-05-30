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Дома с гаражом в Биржайском районе, Литва

Биржай
4
4 объекта найдено
Дом в Биржай, Литва
Дом
Биржай, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Садил свой дом на услышавшему Джи, но. Дом является резиденцией резиденции дома, ежекварталь…
$39,889
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Дом в Pabirze, Литва
Дом
Pabirze, Литва
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
Продал свой дом в каюте. 254,23 КВ: М. Широкий, 2 шланга, с фамильными постройками и майором…
$70,547
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Дом в Биржай, Литва
Дом
Биржай, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
ЖИВЫЙ ДВИЖЕННЫЙ ДВЕ ГРУППЫ, ЗАЯВЛЕННЫЙ В КРИКУМШТАНАХ С ПРОСТРАНСТВОМ 8,15 АРМ. Жилой дом, б…
$91,175
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Дом в Smilgiai, Литва
Дом
Smilgiai, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Продажа жилого дома с настоящими небоскребами и фарма-строительством PARKO G. 18, SMILLS K.,…
$15,956
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Параметры недвижимости в Биржайском районе, Литва

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