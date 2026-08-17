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Дома в Биржайском районе, Литва

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Биржай
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9 объектов найдено
Дом в Kvetkai, Литва
Дом
Kvetkai, Литва
Площадь 58 м²
Количество этажей 2
Игра в рождение 20 войн в краю! Ищете уютную усадьбу с садом, зданием фермы и возможностью …
$17,280
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Дом в Биржай, Литва
Дом
Биржай, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Отправка резиденции в республику Гата, Строительные сооружения. У нас есть 3 KAMORIAI, VIRTU…
$42,894
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Дом в Биржай, Литва
Дом
Биржай, Литва
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Дом продается с земельными участками в Биржае, Пасвалио г. Площадь дома - 66,03 кв.м. Площад…
$52,169
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Дом в Skrebiskiai, Литва
Дом
Skrebiskiai, Литва
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Продал свой дом по цене. LIEPAS IN THE GATH - Стэйти, 1989 Коммуникации — ЭЛЕКТРА, Вода, уте…
$55,734
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Дом в Anciskiai, Литва
Дом
Anciskiai, Литва
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Продано по предварительной цене, в домашней зоне - всего 13 000 €! Ищете дом в тихом месте, …
$15,476
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Дом в Биржай, Литва
Дом
Биржай, Литва
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Отправляем пожилого Намаса Агаро Г., Строители. Дом находится в резиденции домовладений, реа…
$64,651
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TekceTekce
Дом в Биржай, Литва
Дом
Биржай, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
ЖИВЫЙ ДВИЖЕННЫЙ ДВЕ ГРУППЫ, ЗАЯВЛЕННЫЙ В КРИКУМШТАНАХ С ПРОСТРАНСТВОМ 8,15 АРМ. Жилой дом, б…
$91,175
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Дом в Pabirze, Литва
Дом
Pabirze, Литва
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Продажа части дома с его землей, светящаяся цена, Гранд Рей. Страна основной дороги к детям.…
$12,309
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Дом в Биржай, Литва
Дом
Биржай, Литва
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
NETOLI GRANT CIRCUMSTO CENTRE с 8 лет. У нас есть все коммуникации MIDAS, за исключением EMA…
$85,477
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Параметры недвижимости в Биржайском районе, Литва

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