Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Биржайский район
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Биржайском районе, Литва

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Биржай, Литва
Квартира 3 комнаты
Биржай, Литва
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 3/4
3 номера квартиры на продажу в центре Биржай! Адрес: Vytauto g. 43, Birkai Площадь: 57,12 к…
$59,321
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Биржайском районе, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти