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Земельные участки в Babtai, Литва

4 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Kaniukai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Kaniukai, Литва
РАЗДЕЛ I ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 800 €/a СТРАНА ТРОСТНИК И НЕВИД ! ОТ КАУНО РИБОС 21,6 К…
€6,280
в месяц
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Babtai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Babtai, Литва
ПРОДАЖА 426.47 А. ЗЕМЛЯ ВЫБРАННАЯ РАЗДЕЛ ПЕРЕД ПАТ МАГИСТРАЛЬНОЙ ДОРОГИ А1! НАБЛЮДЕНИЕ ТАТОГ…
€426,470
в месяц
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Kaniukai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Kaniukai, Литва
https://youtu.be/1toXM1m51to ВЫБОР 2 КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ В ЦЕЛЕВОЙ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАННЫЙ …
€137,760
в месяц
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Pagyne, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Pagyne, Литва
Продается большой 86-акровый сельскохозяйственный участок, подходящий для домашнего хозяйств…
€11,000
в месяц
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Агентство
Capital
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