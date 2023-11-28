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Земельные участки в Avizieniu seniunija, Литва

19 объектов найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Bendoriai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Bendoriai, Литва
Сельскохозяйственный участок для низкороссийского против продается в авторитетном месте. Уча…
€105,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37068842044 tatjana.makarova@capital.lt
Земельные участки в Raisteniskes, Литва
Земельные участки
Raisteniskes, Литва
€75,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37067030815 inga.antanaitiene@capitalrealty.com
Земельные участки в Svedai, Литва
Земельные участки
Svedai, Литва
❗ Продается массив участков с 12 поместьями, которые с двух сторон окружены УПЕЛИС, всего в …
€240,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37068758822 ausra@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Bendoriai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Bendoriai, Литва
ИНТЕНСИВНЫЕ В БЕСИВЬСТАНКОРИЯХ И ЕСАНДАХ В ЛИВАЦИИ БИЗНЕСА ЖИЗНИ СЫНА 7 ЗВЕЗДА ЗЕМЛИ ЗЕМЛИ З…
€215,000
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Capital
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+37062942042 gytis.sriubas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Avizieniai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Avizieniai, Литва
ПРОДАНО 8.76 а. УЧАСТОК УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ В СОВЕТЕ!!! _______________________ ПРЕИМУЩЕСТВА …
€69,000
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Capital
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+37061642999 arunas.pranevicius@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Raisteniskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Raisteniskes, Литва
РАЗДЕЛ ЖИЛОГО ДОМА И СЕКЦИЯ В CVARTAL "BENDOR VILLION" ВЫБИРАЕТСЯ ДЛЯ ВАШИХ ДОМАШНИХ СОСТОЯН…
€77,000
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Capital
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+37067030815 inga.antanaitiene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Avizieniai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Avizieniai, Литва
ВЫБОР ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ В СОВЕТЕ, УИЛЬОН. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес: Varnalaukio g. Виль…
€66,480
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Capital
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+37063707311 arturas.svedas@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Raisteniskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Raisteniskes, Литва
10 и 11 акров участков для продажи в индивидуальном домашнем квартале в деревне Avišeniai, н…
€39,500
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Capital
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+37068691116 viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Raisteniskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Raisteniskes, Литва
10 и 11 акров участков для продажи в индивидуальном домашнем квартале в деревне Avišeniai, н…
€39,500
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Земельные участки в Raisteniskes, Литва
Земельные участки
Raisteniskes, Литва
17 АРИР ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ В АВИОУСЕ! Отличное место для дома вашей мечты! Хорошее р…
€39,900
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Capital
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+37067590968 dmitrij.presnov@capitalrealty.com
Земельные участки с Geodesic measurements в Avizieniai, Литва
Земельные участки с Geodesic measurements
Avizieniai, Литва
ПРОДАЖА ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ AVIOUS SEN., ШВЕЦИЯ К., PICITCH G. ЭТО ИСКУССТВО, ПРЕИМУЩЕСТВ…
€20,060
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Capital
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+37064503256 anzelika.starikovic@capitalrealty.com
Земельные участки с Geodesic measurements в Svedai, Литва
Земельные участки с Geodesic measurements
Svedai, Литва
ПРОДАЖА ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ AVIOUS SEN., ШВЕЦИЯ К., PICITCH G. ЭТО ИСКУССТВО, ПРЕИМУЩЕСТВ…
€15,030
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Capital
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+37064503256 anzelika.starikovic@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Svedai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Svedai, Литва
3 ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ AVIOUS SEN., ШВЕЦИЯ К., PICITCHEN G. ЭТО ИСКУССТВЕННАЯ ТЕРИТАРИЯ, В…
€27,825
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Capital
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+37064503256 anzelika.starikovic@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Svedai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Svedai, Литва
SUTVARATED УРОВНИ SKLYP RELJEF В ПОЛНОМ R., BUIVYDOMS Участок ровной местности продается в …
€149,700
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Capital
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+37065535771 marija.lebedziuviene@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Svedai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Svedai, Литва
16.57 участок недвижимости на продажу Озеро г. 1E, в Антежерах. Участок местности гладкий, а…
€75,000
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Capital
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+37064921068 marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Avizieniai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Avizieniai, Литва
В ПОЛНОМ ГОРОДЕ, ПОТЕРЯ ДОМАШНЕГО КЛИРУЛЬНОГО, В СОВЕТЕ, 15.21 ДОМАШНИЕ УПРАВЛЕНИЯ. .......…
€135,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37061642999 arunas.pranevicius@capital.lt
Земельные участки в Bendoriai, Литва
Земельные участки
Bendoriai, Литва
€48,000
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Capital
Языки общения: English, Русский
+37061060020 gvidas.lekavicius@capital.lt
Земельные участки в Avizieniai, Литва
Земельные участки
Avizieniai, Литва
€85,000
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Capital
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+37064506656 aurimas.stankevicius@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Lindiniskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Lindiniskes, Литва
ПРОДАЖА ПОДПИСИ В ОБЛАСТИ ОБОРОТА. ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ СТАТИБОМ! Продается участок дома площад…
€111,000
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Capital
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+37069824231 nerijus.caplikas@capitalrealty.com
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