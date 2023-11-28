ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Земельные участки
Avizieniu seniunija
Земельные участки в Avizieniu seniunija, Литва
Очистить
19 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Земельные участки с подведенным электричеством
Bendoriai, Литва
Сельскохозяйственный участок для низкороссийского против продается в авторитетном месте. Уча…
€105,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37068842044
tatjana.makarova@capital.lt
Земельные участки
Raisteniskes, Литва
€75,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37067030815
inga.antanaitiene@capitalrealty.com
Земельные участки
Svedai, Литва
❗ Продается массив участков с 12 поместьями, которые с двух сторон окружены УПЕЛИС, всего в …
€240,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37068758822
ausra@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Bendoriai, Литва
ИНТЕНСИВНЫЕ В БЕСИВЬСТАНКОРИЯХ И ЕСАНДАХ В ЛИВАЦИИ БИЗНЕСА ЖИЗНИ СЫНА 7 ЗВЕЗДА ЗЕМЛИ ЗЕМЛИ З…
€215,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37062942042
gytis.sriubas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Avizieniai, Литва
ПРОДАНО 8.76 а. УЧАСТОК УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ В СОВЕТЕ!!! _______________________ ПРЕИМУЩЕСТВА …
€69,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37061642999
arunas.pranevicius@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Raisteniskes, Литва
РАЗДЕЛ ЖИЛОГО ДОМА И СЕКЦИЯ В CVARTAL "BENDOR VILLION" ВЫБИРАЕТСЯ ДЛЯ ВАШИХ ДОМАШНИХ СОСТОЯН…
€77,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37067030815
inga.antanaitiene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Avizieniai, Литва
ВЫБОР ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ В СОВЕТЕ, УИЛЬОН. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес: Varnalaukio g. Виль…
€66,480
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37063707311
arturas.svedas@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Raisteniskes, Литва
10 и 11 акров участков для продажи в индивидуальном домашнем квартале в деревне Avišeniai, н…
€39,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Raisteniskes, Литва
10 и 11 акров участков для продажи в индивидуальном домашнем квартале в деревне Avišeniai, н…
€39,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Raisteniskes, Литва
17 АРИР ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ В АВИОУСЕ! Отличное место для дома вашей мечты! Хорошее р…
€39,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37067590968
dmitrij.presnov@capitalrealty.com
Земельные участки с Geodesic measurements
Avizieniai, Литва
ПРОДАЖА ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ AVIOUS SEN., ШВЕЦИЯ К., PICITCH G. ЭТО ИСКУССТВО, ПРЕИМУЩЕСТВ…
€20,060
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37064503256
anzelika.starikovic@capitalrealty.com
Земельные участки с Geodesic measurements
Svedai, Литва
ПРОДАЖА ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ AVIOUS SEN., ШВЕЦИЯ К., PICITCH G. ЭТО ИСКУССТВО, ПРЕИМУЩЕСТВ…
€15,030
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37064503256
anzelika.starikovic@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Svedai, Литва
3 ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ AVIOUS SEN., ШВЕЦИЯ К., PICITCHEN G. ЭТО ИСКУССТВЕННАЯ ТЕРИТАРИЯ, В…
€27,825
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37064503256
anzelika.starikovic@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Svedai, Литва
SUTVARATED УРОВНИ SKLYP RELJEF В ПОЛНОМ R., BUIVYDOMS Участок ровной местности продается в …
€149,700
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37065535771
marija.lebedziuviene@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Svedai, Литва
16.57 участок недвижимости на продажу Озеро г. 1E, в Антежерах. Участок местности гладкий, а…
€75,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37064921068
marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Avizieniai, Литва
В ПОЛНОМ ГОРОДЕ, ПОТЕРЯ ДОМАШНЕГО КЛИРУЛЬНОГО, В СОВЕТЕ, 15.21 ДОМАШНИЕ УПРАВЛЕНИЯ. .......…
€135,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37061642999
arunas.pranevicius@capital.lt
Земельные участки
Bendoriai, Литва
€48,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37061060020
gvidas.lekavicius@capital.lt
Земельные участки
Avizieniai, Литва
€85,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37064506656
aurimas.stankevicius@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Lindiniskes, Литва
ПРОДАЖА ПОДПИСИ В ОБЛАСТИ ОБОРОТА. ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ СТАТИБОМ! Продается участок дома площад…
€111,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский
+37069824231
nerijus.caplikas@capitalrealty.com
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL