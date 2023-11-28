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Дома в Адутишкис, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Адутишкис, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Адутишкис, Литва
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Индивидуальный дом площадью 217 кв. М на продажу в Мейпл-стрит, Лентвар. Просторный 5-комнат…
€240,000
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