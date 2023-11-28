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Таунхаусы в Кении

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3 объекта найдено
Таунхаус 5 спален в Найроби, Кения
Таунхаус 5 спален
Найроби, Кения
Комнаты 7
Площадь 2 023 м²
DETAILS Luxurious 5-Bedroom Kileleshwa Townhouse: Your Dream Home Awaits Discover opul…
€1,06 млн
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Таунхаус 5 спален в Найроби, Кения
Таунхаус 5 спален
Найроби, Кения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 023 м²
Количество этажей 1
HOME 5 BEDROOM House Features:   Spacious Layout: This 5-bedroom house offers gener…
€362,125
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Таунхаус 4 спальни в Найроби, Кения
Таунхаус 4 спальни
Найроби, Кения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
Kenpipe Gardens 3 & amp; усилитель; 4 спальни дуплекс сейчас продажа ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ Полностью…
€95,818
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Параметры недвижимости в Кении

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