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Жилье в Nairobi County, Кения

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10 объектов найдено
Квартира в Найроби, Кения
Квартира
Найроби, Кения
$60,728
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус 5 комнат в Найроби, Кения
Таунхаус 5 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 023 м²
Количество этажей 1
HOME 5 BEDROOM House Features:   Spacious Layout: This 5-bedroom house offers gener…
$396,825
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Квартира 6 комнат в Найроби, Кения
Квартира 6 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
ДЕТАЙЛЫКвартира с 3 спальнями в Wakamu Откройте для себя идеальный дом и инвестиционные воз…
$106,397
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LDV InvestLDV Invest
Дом 9 комнат в Найроби, Кения
Дом 9 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Описание На верхнем этаже   - 1 главная спальня с ванной комнатой + еще 2 спальни + туале…
$192,831
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Дом 9 комнат в Найроби, Кения
Дом 9 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 4 047 м²
Количество этажей 2
HOUSE FOR SALE IN BOGANI, KAREN 5 Bedroom Ensuite + DSQ 2 Storey modern design villa…
$539,344
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Квартира 5 комнат в Найроби, Кения
Квартира 5 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Описание • Роскошные апартаменты с 2/3 спальнями. • Главная спальня с ванной комнатой …
$92,252
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Таунхаус 7 комнат в Найроби, Кения
Таунхаус 7 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 2 023 м²
DETAILS Luxurious 5-Bedroom Kileleshwa Townhouse: Your Dream Home Awaits Discover opul…
$1,16 млн
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Бунгало 16 комнат в Найроби, Кения
Бунгало 16 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 16
Количество спален 10
Площадь 16 187 м²
Количество этажей 1
ДЕТАЙЛЫОпыт непревзойденной роскоши: владеть жилой недвижимостью в Карене Приготовьтесь быт…
$1,34 млн
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Квартира 10 комнат в Найроби, Кения
Квартира 10 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 023 м²
Этаж 16
Зачем инвестировать в 3408   BELVA? 3408   BELVA   это фирменная коллекция роскошных апар…
$330,000
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Вилла 6 комнат в Найроби, Кения
Вилла 6 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 023 м²
Количество этажей 1
Let’s dive into the details of this remarkable property:   Located in the Blue Zone…
$1,20 млн
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Параметры недвижимости в Nairobi County, Кения

Недорогая
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