Жилой комплекс

Tatu City, Кения
7
ID: 27477
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Кения
  • Область / штат
    Central Kenya
  • Район
    Ruiru
  • Город
    Gitothua ward
  • Город
    Tatu City

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu City. Здесь экзотика парков, лесов и кофейных плантаций встречается с современной архитектурой и инфраструктурой международного класса — идеальный баланс природы и городского комфорта. Уникальная локация рядом с Найроби, аэропортом и стадионом Касарани обеспечивает максимальную мобильность и быстрый доступ по ключевым магистралям. В шаговой доступности — легендарный Giraffe Manor и прогулочная дорожка жирафов: редкий lifestyle-опыт, который повышает привлекательность объекта для жизни и инвестиций. 

 

Планировки (с отделкой)

  • Студия — площадь от 33 м², цена от $54,800.

  • С 1 спальней — площадь от 56.7 м², цена от $94,000.

  • С 2 спальнями — площадь от 95.3 м², цена от $148,700.

  • С 3 спальнями — площадь от 159.2 м², цена от $248,500.


 

Район Tatu Central развивается по принципам устойчивости и инклюзивности, органично объединяя жилые, коммерческие и рекреационные пространства — это растущая экосистема с высокой капитализацией. В комплексе — 193 премиальных апартамента с продуманными планировками, 206 парковочных мест и приватная территория 8,085 м², созданная для комфорта и статуса. Выбирайте адрес, который работает на ваш образ жизни и доходность.

 

Инфраструктура

  • Ресторан. 

  • Фитнес-центр. 

  • Стильное лобби.

  • Открытый бассейн. 

  • Детские игровые зоны. 

  • Коммерческие площади & Паркинг.

  • Частный сад & Рекреационные зоны.

 

Разработанный компанией Rendeavour, крупнейшим в Африке застройщиком новых городов, Tatu City представляет собой динамичную среду для проживания, работы и развлечений более 250,000 жителей и привлекает многочисленных посетителей. Здесь расположены школы, различные варианты жилья и процветающая особая экономическая зона, в которой действуют более 78 предприятий. Tatu City произвёл революцию в кенийском стиле жизни, сократив количество пробок и время поездок на работу.

Местонахождение на карте

Tatu City, Кения

