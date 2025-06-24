Жилой комплекс

Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu City. Здесь экзотика парков, лесов и кофейных плантаций встречается с современной архитектурой и инфраструктурой международного класса — идеальный баланс природы и городского комфорта. Уникальная локация рядом с Найроби, аэропортом и стадионом Касарани обеспечивает максимальную мобильность и быстрый доступ по ключевым магистралям. В шаговой доступности — легендарный Giraffe Manor и прогулочная дорожка жирафов: редкий lifestyle-опыт, который повышает привлекательность объекта для жизни и инвестиций.

Планировки (с отделкой)

Студия — площадь от 33 м², цена от $54,800.

С 1 спальней — площадь от 56.7 м², цена от $94,000.

С 2 спальнями — площадь от 95.3 м², цена от $148,700.

С 3 спальнями — площадь от 159.2 м², цена от $248,500.





Район Tatu Central развивается по принципам устойчивости и инклюзивности, органично объединяя жилые, коммерческие и рекреационные пространства — это растущая экосистема с высокой капитализацией. В комплексе — 193 премиальных апартамента с продуманными планировками, 206 парковочных мест и приватная территория 8,085 м², созданная для комфорта и статуса. Выбирайте адрес, который работает на ваш образ жизни и доходность.

Инфраструктура

Ресторан.

Фитнес-центр.

Стильное лобби.

Открытый бассейн.

Детские игровые зоны.

Коммерческие площади & Паркинг.

Частный сад & Рекреационные зоны.

Разработанный компанией Rendeavour, крупнейшим в Африке застройщиком новых городов, Tatu City представляет собой динамичную среду для проживания, работы и развлечений более 250,000 жителей и привлекает многочисленных посетителей. Здесь расположены школы, различные варианты жилья и процветающая особая экономическая зона, в которой действуют более 78 предприятий. Tatu City произвёл революцию в кенийском стиле жизни, сократив количество пробок и время поездок на работу.