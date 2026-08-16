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Жилье в Central Kenya, Кения

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Kiambu
7
Gitothua ward
4
Tatu City
4
6 объектов найдено
Квартира 1 комната в Tatu City, Кения
Квартира 1 комната
Tatu City, Кения
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5/10
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu C…
$94,000
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Квартира 4 комнаты в Tatu City, Кения
Квартира 4 комнаты
Tatu City, Кения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 5/10
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu C…
$248,500
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Студия 1 комната в Tatu City, Кения
Студия 1 комната
Tatu City, Кения
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/10
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu C…
$54,800
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Квартира 3 комнаты в Tatu City, Кения
Квартира 3 комнаты
Tatu City, Кения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 5/10
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu C…
$148,700
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Дом 5 комнат в Biashara ward, Кения
Дом 5 комнат
Biashara ward, Кения
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 Спальни Бунгало дом на продажу в Руиру Кимбо - недавно построенный (продается как есть)Эта…
$46,992
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Квартира 5 комнат в Ndenderu ward, Кения
Квартира 5 комнат
Ndenderu ward, Кения
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 11
Проект занимает площадь 1 акр, общая площадь строительства 32 609   квадратные метры, 11 эта…
$57,810
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TekceTekce

Типы недвижимости в Central Kenya

квартиры

Параметры недвижимости в Central Kenya, Кения

с садом
с террасой
с бассейном
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