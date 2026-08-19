Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кения
  3. Жилая
  4. Бунгало

Бунгало в Кении

;
Бунгало Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Бунгало 3 комнаты в Mwingi North, Кения
Бунгало 3 комнаты
Mwingi North, Кения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 2/2
Представляем новое бунгало всего в городе Торревьеха в спальном районе Лос Альтос.Апартамент…
$341,203
Оставить заявку
Бунгало 16 комнат в Найроби, Кения
Бунгало 16 комнат
Найроби, Кения
Число комнат 16
Количество спален 10
Площадь 16 187 м²
Количество этажей 1
ДЕТАЙЛЫОпыт непревзойденной роскоши: владеть жилой недвижимостью в Карене Приготовьтесь быт…
$1,34 млн
Оставить заявку
Бунгало в Oloolua ward, Кения
Бунгало
Oloolua ward, Кения
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Расположен в Нгонге, Верхняя Матасия и 10 минут ’ езды от города Нгонг.Недвижимость располож…
$2,428
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кении

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти