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Пентхаусы в UTI Carso Isonzo Adriatico MTU Kras Soca Jadran, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус в Градо, Италия
Пентхаус
Градо, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 366 м²
GRADO ITALY - PRESTIGIOUS THREE-BEDROOM PENTHOUSE ON TWO LEVELS In a central location, no…
$2,59 млн
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Параметры недвижимости в UTI Carso Isonzo Adriatico MTU Kras Soca Jadran, Италия

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