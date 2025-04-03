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Жильё в UTI Carso Isonzo Adriatico MTU Kras Soca Jadran, Италия

квартиры
5
6 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Градо, Италия
Квартира 4 комнаты
Градо, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
EXCLUSIVE APARTMENT IN GRADO, ITALY For sale is a luxurious and exclusive apartment in th…
$807,968
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Квартира 1 комната в Градо, Италия
Квартира 1 комната
Градо, Италия
Число комнат 1
APARTMENT IN THE HISTORIC CENTER OF GRADO, ITALY - 1 ROOM For sale is a charming one-room…
$333,960
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Квартира в Градо, Италия
Квартира
Градо, Италия
EXCLUSIVITY! RESIDENTIAL PROJECT IN GRADO, ITALY – PRESENTED BY IMMOTRADING Exclusive res…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Градо, Италия
Квартира 2 комнаты
Градо, Италия
Число комнат 2
TWO-ROOM APARTMENT IN THE HISTORIC CENTER OF GRADO, ITALY For sale is a charming apartmen…
$549,418
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Вилла в Градо, Италия
Вилла
Градо, Италия
RUSTIC VILLA IN LOC. BELVEDERE, GRADO, ITALY For sale is a characteristic, rustic villa i…
$619,442
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Пентхаус в Градо, Италия
Пентхаус
Градо, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 366 м²
GRADO ITALY - PRESTIGIOUS THREE-BEDROOM PENTHOUSE ON TWO LEVELS In a central location, no…
$2,59 млн
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Параметры недвижимости в UTI Carso Isonzo Adriatico MTU Kras Soca Jadran, Италия

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