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Отели в Сорренто, Италия

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1 объект найдено
Отель 6 000 м² в Сорренто, Италия
Отель 6 000 м²
Сорренто, Италия
Площадь 6 000 м²
В продаже прекрасная вилла – отель  в викторианском стиле, находящаяся в небольшом городке н…
$33,18 млн
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