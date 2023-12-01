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Дома в Сарцана, Италия

4 объекта найдено
Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с садом в Сарцана, Италия
Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с садом
Сарцана, Италия
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Роскошный дом расположен в курортном городе Сарцана, Лигурия.  Вилла окружён ухоженным садом…
€2,00 млн
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Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с садом в Сарцана, Италия
Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с садом
Сарцана, Италия
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Прекрасный дом находится в городе Сарцана, Лигурия. Центр расположен всего в 3 км. Из виллы,…
€1,30 млн
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Дом 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом в Сарцана, Италия
Дом 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом
Сарцана, Италия
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Уютный дом расположен на холме в курортном городе Сарцана, Лигурия. Из виллы открывается рос…
€1,000,000
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Дом 7 спален с кондиционером, с садом, с интернетом в Сарцана, Италия
Дом 7 спален с кондиционером, с садом, с интернетом
Сарцана, Италия
Количество спален 7
Площадь 280 м²
Симпатичный дом расположен неподалеку от центра Сарцаны, Лигурия. Сарцана красивый город, ко…
€950,000
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