  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Ровиго
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Ровиго, Италия

1 объект найдено
Вилла 24 комнаты в Canaro, Италия
Вилла 24 комнаты
Canaro, Италия
Число комнат 24
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 20 944 м²
Количество этажей 3
Villa Martelli Piccioli (Villa Bergamini) — Historic Venetian Residence in the Heart of Pole…
$579,415
Параметры недвижимости в Ровиго, Италия

Недорогая
Элитная
