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Жилье в Pontassieve, Италия

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1 объект найдено
Вилла 31 комната в Pontassieve, Италия
Вилла 31 комната
Pontassieve, Италия
Число комнат 31
Количество спален 22
Кол-во ванных комнат 33
Площадь 2 000 м²
Расположенная в Понтасьеве, всего в 20 минутах езды от Флоренции, эта великолепная вилла XVI…
$5,26 млн
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