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Земельные участки в Lonato del Garda, Италия

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Lonato del Garda, Италия
Земельные участки 1 комната
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Предлагаем к продаже участок под застройку площадью около 1300 кв.м. с уже утвержденным прое…
€500,000
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