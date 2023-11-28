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Инвестиционная недвижимость в Калабрия, Италия

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1 объект найдено
Инвестиционная 10 спален с парковкой, с балконом, с видом на море в Pizzo, Италия
Инвестиционная 10 спален с парковкой, с балконом, с видом на море
Pizzo, Италия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Исторический фермерский дом находится в Пиццо, в провинции Вибо-Валентия, в регионе Калабрия…
€500,000
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