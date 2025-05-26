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Виллы с бассейном в Тель-Авиве, Израиль

Тель-Авив
6
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1 объект найдено
Вилла в Тель-Авив, Израиль
Вилла
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 970 м²
Lovely and historic townhouse undergoing renovations in the heart of Tel-Aviv’s famous white…
$13,26 млн
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Параметры недвижимости в Тель-Авиве, Израиль

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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