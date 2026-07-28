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Многоуровневые квартиры в Тель-Авиве, Израиль

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 6 комнат в Тель-Авив, Израиль
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Этаж 6/7
На продажу в Тель-Авиве. Триплекс на первой линии у моря. С шикарным видом на море. 7и…
$8,00 млн
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Параметры недвижимости в Тель-Авиве, Израиль

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