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Пентхаусы с бассейном в Tel Aviv Subdistrict, Израиль

Тель-Авив
25
Тель-Авив
25
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9 объектов найдено
Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Невероятный, роскошный, элитный и царственный пентхаус со всеми удобствами, которые можно на…
Цена по запросу
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Exclusive listing for sale High above, spanning half a floor of the penthouse floors in …
$11,14 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 360 м²
Новый пентхаус в новой ультра-роскошной башне прямо у моря с 180 видами на море и видом на г…
Цена по запросу
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Luxury duplex penthouse for sale in Kerem Hateimanim (Yemenite Quarter) For Sale on Malan St…
$3,45 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Magnificent penthouse for sale in Jaffa, built first line to the sea- 70 meters from the wat…
Цена по запросу
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 274 м²
An exquisite, one of a kind penthouse for sale in Jaffa- a must see. This masterpiece sp…
Цена по запросу
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 479 м²
Новый проект в самом сердце порта Тель-Авив, очень популярное приморское место у моря, магаз…
Цена по запросу
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Incredible, luxurious, high-end and regal duplex penthouse with all of the amenities one wou…
Цена по запросу
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
В престижном здании, расположенном на холме в самом сердце района Герцлия Б, продается редка…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Tel Aviv Subdistrict, Израиль

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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