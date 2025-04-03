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Квартиры в Рамат-ха-Шарон, Израиль

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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Рамат-ха-Шарон, Израиль
Квартира 6 комнат
Рамат-ха-Шарон, Израиль
Число комнат 6
Площадь 165 м²
В самом сердце Рамат Ашарона 5 семейных номеров с 3 парковочными местами + 2 подвала. Досту…
$2,22 млн
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