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Жилой квартал Ramat gan vue mer

Рамат-Ган, Израиль
от
$1,60 млн
;
11
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ID: 38324
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Рамат-Ган
  • Адрес
    Zisman Shalom

О комплексе

Перевод
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Квартира на продажу в Рамат-Гане, в районе Бурсе, на границе Тель-Авива. Красивый тур с охраной 24/7, тренажерный зал, сауна и комната для вечеринок. 18 этаж с лифтом. 5 номеров, 2 ванные комнаты, 3 WC 135 м2 + терраса 12 м2 с видом на море. 2 парковочных места. Очень ярко. Выставки: Юг, Запад и Север с террасы. Цена: 4 890 000

Местонахождение на карте

Рамат-Ган, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
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Жилой квартал Ramat gan vue mer
Рамат-Ган, Израиль
от
$1,60 млн
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