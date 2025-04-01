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Дуплексы в Рамат-Ган, Израиль

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Рамат-Ган, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Рамат-Ган, Израиль
Число комнат 5
Площадь 113 м²
Продается дуплекс-крыша в Рамат-Гане, на тихой улице в районе Неве Иегошуа. Здание с большим…
$837,082
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