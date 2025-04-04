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Коттеджи в Раанана, Израиль

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Раанана, Израиль
Коттедж 6 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Артикул: РН 104 Район Кирьят-Вицман, очень известный среди франко- и американоговорящих люд…
$2,61 млн
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Параметры недвижимости в Раанана, Израиль

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