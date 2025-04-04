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Виллы в Petah Tikva Subdistrict, Израиль

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1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Раанана, Израиль
Вилла 10 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 10
Площадь 800 м²
исключительный особняк, расположенный в лучшем районе Рананы земельный участок 800 м2 - 12 …
$10,39 млн
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Параметры недвижимости в Petah Tikva Subdistrict, Израиль

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