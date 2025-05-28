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Дуплексы в Petah Tikva Subdistrict, Израиль

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4 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Кфар-Саба, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Кфар-Саба, Израиль
Число комнат 5
Площадь 189 м²
Красивый дуплекс 189 м2 по Арноне. Очень тихий и зеленый район в 2 шагах от Ccial Arim. Огро…
$1,37 млн
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Дуплекс 5 комнат в Раанана, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 171 м²
Дуплекс 5 номеров симпатичный район 2003 года. Тихий и жилой. 171 м2 согласно Арноне. 2 терр…
$1,36 млн
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Дуплекс 5 комнат в Раанана, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Дуплекс с потрясающим видом. Мы видим море. 5 комнат Гостиная не очень большая, но она откры…
$1,12 млн
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Дуплекс 5 комнат в Раанана, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 170 м²
Очень красивый дуплекс, полностью отремонтированный 5 лет назад. 3-этажное здание. К востоку…
$1,40 млн
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Параметры недвижимости в Petah Tikva Subdistrict, Израиль

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