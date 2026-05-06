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Жилой квартал A ne pas manquer grand 3 pieces a louer proche de toutes commodites sarona tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$3,042
;
5
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ID: 39833
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Leonardo da Vinci, 2

О комплексе

Перевод
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Базовая линия: 7003 Район: Сарона, рядом со всеми удобствами Большие 3 штуки, в том числе мамочка Площадь поверхности 76 м2 Терраса 6 м2 12 этаж с лифтами Просторная гостиная Кондиционер 2 ванные комнаты, 2 туалета Частная парковка Объекты здания: охрана и спортзал Вход: 01/09/26

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
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Жилой квартал A ne pas manquer grand 3 pieces a louer proche de toutes commodites sarona tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$3,042
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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