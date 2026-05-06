Жилой квартал Superbe penthouse park hayam vue mer

Превосходный пентхаус для аренды в Нетании в районе Парк Хаям, недалеко от центра города. Новое здание качества, доставка 2026. Здание с 3 лифтами, пустым мусором и комната для вечеринок. 17 этаж из 17. Пять штук. 2 ванные комнаты. 3 туалета. 156 м2 + 50 м2 терраса. Открытый вид из каждого окна на море. 2 парковочных места с подготовкой электромобиля. 1 подвал. Высокие потолки 3,4 метра. Большие отверстия по всей квартире. Купаться в естественном свете. 3 выставки. Мамад. Немедленный вход. Цена: 13000