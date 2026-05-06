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Жилой квартал Superbe penthouse park hayam vue mer

Нетания, Израиль
от
$4,355
13.08.2026
$4,355
12.08.2026
$4,329
;
10
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ID: 39816
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Remba Isaac, 9

О комплексе

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Превосходный пентхаус для аренды в Нетании в районе Парк Хаям, недалеко от центра города. Новое здание качества, доставка 2026. Здание с 3 лифтами, пустым мусором и комната для вечеринок. 17 этаж из 17. Пять штук. 2 ванные комнаты. 3 туалета. 156 м2 + 50 м2 терраса. Открытый вид из каждого окна на море. 2 парковочных места с подготовкой электромобиля. 1 подвал. Высокие потолки 3,4 метра. Большие отверстия по всей квартире. Купаться в естественном свете. 3 выставки. Мамад. Немедленный вход. Цена: 13000

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
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Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Superbe penthouse park hayam vue mer
Нетания, Израиль
от
$4,355
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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