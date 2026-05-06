Жилой квартал Superbe penthouse park hayam vue mer

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Превосходный пентхаус для аренды в Нетании в районе Парк Хаям, недалеко от центра города.
Новое здание качества, доставка 2026.
Здание с 3 лифтами, пустым мусором и комната для вечеринок.
17 этаж из 17.
Пять штук.
2 ванные комнаты.
3 туалета.
156 м2 + 50 м2 терраса.
Открытый вид из каждого окна на море.
2 парковочных места с подготовкой электромобиля.
1 подвал.
Высокие потолки 3,4 метра.
Большие отверстия по всей квартире.
Купаться в естественном свете.
3 выставки.
Мамад.
Немедленный вход.
Цена: 13000
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
Здравоохранение
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