Жилой квартал Superbe affaire a ramat gan

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Новый проект – Нахалат Ганим, Рамат Ган
Местонахождение:
Проект расположен в одном из самых востребованных районов Рамат-Гана, в самом сердце района Нахалат-Ганим. В нескольких минутах ходьбы от парка Хаяркон и различных городских достопримечательностей, район также богат магазинами, кафе, супермаркетами и зелеными насаждениями. В идеале проект имеет легкий доступ к основным дорогам, таким как автомагистраль Аялон и красная трамвайная линия, которая вскоре будет обслуживать улицу Жаботинского. Он также находится недалеко от коммерческих и деловых районов Рамат-Гана, включая Бурсу, торговый центр Аялон и бизнес-парки Бней-Брак и Рамат-Хахаал.
Проект:
Этот жилой комплекс состоит из 25-этажной башни и 8-этажного бутик-здания, разделенного обширным зеленым садом. Проект предлагает просторное лобби, подземную парковку, клуб-резидент и многое другое.
Квартиры:
Просторные 5-комнатные апартаменты доступны для продажи, с красивыми террасами, откуда открывается потрясающий вид на парк Хаяркон или город.
В каждой квартире есть мамад (безопасное) и парковочное место.
Квартира 5 номеров 111м2 + 14м2 террасы
1-й этаж
Ориентация Западный Север
Мамад
Парковка
Цена: 3.550.000 шекели
Апартаменты 5 номеров 111м2 + терраса 11м2
10-й этаж
Ориентация на Восточный Север
Мамад
Парковка
Цена: 3 950 000 шекели
Квартира 5 номеров 110м2 + 11м2 террасы
12-й этаж
Ориентация на восток и юг
Мамад
Парковка
Цена: 4.100.000 шекели
Квартира 5 номеров 111м2 + 14м2 террасы
17-й этаж
Ориентация Западный Север
Мамад
Парковка
Цена: 4.300.000 шекели
Потребуется дополнительно 40 000 шекелей на этаж.
Способы оплаты и ключевые поставки:
15% на подпись
85% при доставке ключей
Рыночные условия
Проект имеет банковскую гарантию.
Строительство ведется.
Ключевая поставка запланирована на декабрь 2025 года.
Местонахождение на карте
Рамат-Ган, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно