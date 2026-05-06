Жилой квартал Superbe affaire a ramat gan

Новый проект – Нахалат Ганим, Рамат Ган Местонахождение: Проект расположен в одном из самых востребованных районов Рамат-Гана, в самом сердце района Нахалат-Ганим. В нескольких минутах ходьбы от парка Хаяркон и различных городских достопримечательностей, район также богат магазинами, кафе, супермаркетами и зелеными насаждениями. В идеале проект имеет легкий доступ к основным дорогам, таким как автомагистраль Аялон и красная трамвайная линия, которая вскоре будет обслуживать улицу Жаботинского. Он также находится недалеко от коммерческих и деловых районов Рамат-Гана, включая Бурсу, торговый центр Аялон и бизнес-парки Бней-Брак и Рамат-Хахаал. Проект: Этот жилой комплекс состоит из 25-этажной башни и 8-этажного бутик-здания, разделенного обширным зеленым садом. Проект предлагает просторное лобби, подземную парковку, клуб-резидент и многое другое. Квартиры: Просторные 5-комнатные апартаменты доступны для продажи, с красивыми террасами, откуда открывается потрясающий вид на парк Хаяркон или город. В каждой квартире есть мамад (безопасное) и парковочное место. Квартира 5 номеров 111м2 + 14м2 террасы 1-й этаж Ориентация Западный Север Мамад Парковка Цена: 3.550.000 шекели Апартаменты 5 номеров 111м2 + терраса 11м2 10-й этаж Ориентация на Восточный Север Мамад Парковка Цена: 3 950 000 шекели Квартира 5 номеров 110м2 + 11м2 террасы 12-й этаж Ориентация на восток и юг Мамад Парковка Цена: 4.100.000 шекели Квартира 5 номеров 111м2 + 14м2 террасы 17-й этаж Ориентация Западный Север Мамад Парковка Цена: 4.300.000 шекели Потребуется дополнительно 40 000 шекелей на этаж. Способы оплаты и ключевые поставки: 15% на подпись 85% при доставке ключей Рыночные условия Проект имеет банковскую гарантию. Строительство ведется. Ключевая поставка запланирована на декабрь 2025 года.