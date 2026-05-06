  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Рамат-Ган
  4. Жилой квартал Superbe affaire a ramat gan

Жилой квартал Superbe affaire a ramat gan

Рамат-Ган, Израиль
от
$1,18 млн
12.08.2026
$1,18 млн
11.08.2026
$1,19 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 39778
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Рамат-Ган

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Новый проект – Нахалат Ганим, Рамат Ган Местонахождение: Проект расположен в одном из самых востребованных районов Рамат-Гана, в самом сердце района Нахалат-Ганим. В нескольких минутах ходьбы от парка Хаяркон и различных городских достопримечательностей, район также богат магазинами, кафе, супермаркетами и зелеными насаждениями. В идеале проект имеет легкий доступ к основным дорогам, таким как автомагистраль Аялон и красная трамвайная линия, которая вскоре будет обслуживать улицу Жаботинского. Он также находится недалеко от коммерческих и деловых районов Рамат-Гана, включая Бурсу, торговый центр Аялон и бизнес-парки Бней-Брак и Рамат-Хахаал. Проект: Этот жилой комплекс состоит из 25-этажной башни и 8-этажного бутик-здания, разделенного обширным зеленым садом. Проект предлагает просторное лобби, подземную парковку, клуб-резидент и многое другое. Квартиры: Просторные 5-комнатные апартаменты доступны для продажи, с красивыми террасами, откуда открывается потрясающий вид на парк Хаяркон или город. В каждой квартире есть мамад (безопасное) и парковочное место. Квартира 5 номеров 111м2 + 14м2 террасы 1-й этаж Ориентация Западный Север Мамад Парковка Цена: 3.550.000 шекели Апартаменты 5 номеров 111м2 + терраса 11м2 10-й этаж Ориентация на Восточный Север Мамад Парковка Цена: 3 950 000 шекели Квартира 5 номеров 110м2 + 11м2 террасы 12-й этаж Ориентация на восток и юг Мамад Парковка Цена: 4.100.000 шекели Квартира 5 номеров 111м2 + 14м2 террасы 17-й этаж Ориентация Западный Север Мамад Парковка Цена: 4.300.000 шекели Потребуется дополнительно 40 000 шекелей на этаж. Способы оплаты и ключевые поставки: 15% на подпись 85% при доставке ключей Рыночные условия Проект имеет банковскую гарантию. Строительство ведется. Ключевая поставка запланирована на декабрь 2025 года.

Местонахождение на карте

Рамат-Ган, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Maison natif 600
Нетания, Израиль
от
$4,73 млн
Жилой квартал Magnifique 4 pieces neuf 12m2 de terrasse
Тель-Авив, Израиль
от
$2,60 млн
Жилой квартал Centre ville netanya rue abbah hillel
Нетания, Израиль
от
$815,850
Жилой квартал 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,60 млн
Жилой квартал Penthouse 6 pieces neuf emplacement premium
Тель-Авив, Израиль
от
$6,16 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe affaire a ramat gan
Рамат-Ган, Израиль
от
$1,18 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Раанана, Израиль
от
$1,30 млн
Новая программа в ожидании - РА'АНАНА Mordecai Khayat с гордостью представляет новую исключительную программу недвижимости, созданную одним из самых престижных строителей Раананы. Расположенный на улице Хагалиль, в нескольких шагах от знаменитой улицы Ахуза, этот проект имеет привилегирова…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe cottage
Жилой квартал Superbe cottage
Жилой квартал Superbe cottage
Жилой квартал Superbe cottage
Жилой квартал Superbe cottage
Жилой квартал Superbe cottage
Жилой квартал Superbe cottage
Тель-Монд, Израиль
от
$1,56 млн
В самом сердце шикарного пригорода между Нетаньей и Раананой, центрального и пастырского. Коттедж 5,5 номеров, полностью отремонтирован! Большой сад, тихий сзади. Земля около 230 м2, построено 150 м2. Рядовой Миклат
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement de charme 3 pieces a vendre a kiryat shmuel jerusalem limite rehavia jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Appartement de charme 3 pieces a vendre a kiryat shmuel jerusalem limite rehavia jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Appartement de charme 3 pieces a vendre a kiryat shmuel jerusalem limite rehavia jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,07 млн
Продается в Кирьят Шмуэль, недалеко от Рехавии, 3-комнатная квартира площадью 78 м2 (арнона) и 62 м2 (табу). Расположенная на востребованной улице, недвижимость пользуется тремя выставками на севере, востоке и западе, с открытым видом и просторной гостиной с закрытым балконом. Квартира наход…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации