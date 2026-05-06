Жилой квартал appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme

Ищете квартиру с исключительной отделкой, предлагающую широкие пространства, уединение и максимальный комфорт? Это хорошо для тебя. Полностью отремонтированная, спроектированная с умным дизайном и с техническим уровнем среди самых передовых на рынке, эта квартира выделяется своими щедрыми объемами и премиальными услугами. ? Основные моменты Огромная терраса 100 м2 с открытым видом Два частных парковочных места Большое пространство для хранения / подвал Усовершенствованная система домашней автоматизации (умное электричество) Мини-центральный кондиционер по всей квартире Полный ремонт и высококачественные материалы Оптимизированный дизайн, предлагающий комфорт и современность Редкая недвижимость, сочетающая в себе роскошь, технологии и исключительные пространства, идеально подходит для тех, кто ищет более высокое качество жизни.