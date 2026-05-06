Жилой квартал appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme

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Ищете квартиру с исключительной отделкой, предлагающую широкие пространства, уединение и максимальный комфорт?
Это хорошо для тебя.
Полностью отремонтированная, спроектированная с умным дизайном и с техническим уровнем среди самых передовых на рынке, эта квартира выделяется своими щедрыми объемами и премиальными услугами.
? Основные моменты
Огромная терраса 100 м2 с открытым видом
Два частных парковочных места
Большое пространство для хранения / подвал
Усовершенствованная система домашней автоматизации (умное электричество)
Мини-центральный кондиционер по всей квартире
Полный ремонт и высококачественные материалы
Оптимизированный дизайн, предлагающий комфорт и современность
Редкая недвижимость, сочетающая в себе роскошь, технологии и исключительные пространства, идеально подходит для тех, кто ищет более высокое качество жизни.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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