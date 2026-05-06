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Жилой квартал appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme

Иерусалим, Израиль
от
$2,07 млн
;
11
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ID: 39665
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Shalom Yehuda, 3

О комплексе

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Ищете квартиру с исключительной отделкой, предлагающую широкие пространства, уединение и максимальный комфорт? Это хорошо для тебя. Полностью отремонтированная, спроектированная с умным дизайном и с техническим уровнем среди самых передовых на рынке, эта квартира выделяется своими щедрыми объемами и премиальными услугами. ? Основные моменты Огромная терраса 100 м2 с открытым видом Два частных парковочных места Большое пространство для хранения / подвал Усовершенствованная система домашней автоматизации (умное электричество) Мини-центральный кондиционер по всей квартире Полный ремонт и высококачественные материалы Оптимизированный дизайн, предлагающий комфорт и современность Редкая недвижимость, сочетающая в себе роскошь, технологии и исключительные пространства, идеально подходит для тех, кто ищет более высокое качество жизни.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
Иерусалим, Израиль
от
$2,07 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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