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  4. Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer

Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer

Ашкелон, Израиль
от
$1,03 млн
08.08.2026
$1,03 млн
07.08.2026
$1,03 млн
06.08.2026
$1,03 млн
;
5
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ID: 39697
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Ashdod

О комплексе

Перевод
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Далет: 4 комнаты в стоячем здании, недалеко от пляжа. Отличный вид на море. Высокий уровень. Немедленный вход.

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$1,03 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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