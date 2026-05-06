Жилой квартал NouveautE A hadera rEsidence new soho

Когда самая красивая квартира находится в самой престижной резиденции, это просто идеальный союз! На продажу, улица Шешет Хайамим, в престижной резиденции Нью-Сохо, откройте для себя эту превосходную 5-комнатную квартиру, расположенную на 14-м этаже, откуда открывается исключительный панорамный вид. Активы квартиры: ? 5 просторных комнат с частным погребом ? Солнечная терраса около 21 м2 ?️ 14-й этаж с захватывающим видом ✨ Услуги высокого класса - все, что вам нужно сделать, это разместить свои чемоданы! Высокое качество отделки: ✔️ Обычная кухня, сделанная шкафчиком ✔️ Кондиционер VRF с независимым управлением в каждой комнате ✔️ Прозрачные ограждения для безопасности детей ✔️ Интегрированные индивидуальные плакаты ✔️ Паркет в номерах ✔️ Дизайн штор и фонарей ✔️ Система нагрева газовой воды Преимущества проживания: ?️ Современный спорт ? Частный клуб зарезервирован для резидентов ? Большая ландшафтная садовая терраса на 6 этаже, идеально подходящая для всей семьи ? Квартира была полностью спроектирована декоратором интерьера с заботой о каждой детали. ? Цена продажи: 2 480 000 ? Не дайте этой возможности пройти! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать визит.