Жилой квартал NouveautE A hadera rEsidence new soho

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Когда самая красивая квартира находится в самой престижной резиденции, это просто идеальный союз!
На продажу, улица Шешет Хайамим, в престижной резиденции Нью-Сохо, откройте для себя эту превосходную 5-комнатную квартиру, расположенную на 14-м этаже, откуда открывается исключительный панорамный вид.
Активы квартиры:
? 5 просторных комнат с частным погребом
? Солнечная терраса около 21 м2
?️ 14-й этаж с захватывающим видом
✨ Услуги высокого класса - все, что вам нужно сделать, это разместить свои чемоданы!
Высокое качество отделки:
✔️ Обычная кухня, сделанная шкафчиком
✔️ Кондиционер VRF с независимым управлением в каждой комнате
✔️ Прозрачные ограждения для безопасности детей
✔️ Интегрированные индивидуальные плакаты
✔️ Паркет в номерах
✔️ Дизайн штор и фонарей
✔️ Система нагрева газовой воды
Преимущества проживания:
?️ Современный спорт
? Частный клуб зарезервирован для резидентов
? Большая ландшафтная садовая терраса на 6 этаже, идеально подходящая для всей семьи
? Квартира была полностью спроектирована декоратором интерьера с заботой о каждой детали.
? Цена продажи: 2 480 000
? Не дайте этой возможности пройти!
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать визит.
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
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