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Жилой квартал NouveautE A hadera rEsidence new soho

Хадера, Израиль
от
$8,14 млн
;
11
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ID: 38843
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Shualei Shimshon

О комплексе

Перевод
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Когда самая красивая квартира находится в самой престижной резиденции, это просто идеальный союз! На продажу, улица Шешет Хайамим, в престижной резиденции Нью-Сохо, откройте для себя эту превосходную 5-комнатную квартиру, расположенную на 14-м этаже, откуда открывается исключительный панорамный вид. Активы квартиры: ? 5 просторных комнат с частным погребом ? Солнечная терраса около 21 м2 ?️ 14-й этаж с захватывающим видом ✨ Услуги высокого класса - все, что вам нужно сделать, это разместить свои чемоданы! Высокое качество отделки: ✔️ Обычная кухня, сделанная шкафчиком ✔️ Кондиционер VRF с независимым управлением в каждой комнате ✔️ Прозрачные ограждения для безопасности детей ✔️ Интегрированные индивидуальные плакаты ✔️ Паркет в номерах ✔️ Дизайн штор и фонарей ✔️ Система нагрева газовой воды Преимущества проживания: ?️ Современный спорт ? Частный клуб зарезервирован для резидентов ? Большая ландшафтная садовая терраса на 6 этаже, идеально подходящая для всей семьи ? Квартира была полностью спроектирована декоратором интерьера с заботой о каждой детали. ? Цена продажи: 2 480 000 ? Не дайте этой возможности пройти! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать визит.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Досуг

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Жилой квартал NouveautE A hadera rEsidence new soho
Хадера, Израиль
от
$8,14 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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