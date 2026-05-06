  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Bel appartement a ashdod

Жилой квартал Bel appartement a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$765,900
08.08.2026
$765,900
07.08.2026
$763,600
06.08.2026
$765,900
;
4
Оставить заявку
ID: 39712
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.08.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    HaHistadrut

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Ты Алефский район, в тихом и ухоженном здании, 4,5-комнатная квартира хорошо устроена и просторна. Солнечная терраса, хорошо оборудованная, центральный кондиционер.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Kikar rabin kikar hamedina tama 382
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Жилой квартал Magnifique bien renove avec terrasse spacieux et lumineux proche mer 5 min A ne pas manquer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,91 млн
Жилой квартал A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Жилой квартал Avec terrasse calme proche de la mer immeuble neuf avec ascenseur A ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Тель-Авив, Израиль
от
$1,75 млн
Жилой квартал Beau 3 pieces proche mer nitsa
Нетания, Израиль
от
$894,105
Вы просматриваете
Жилой квартал Bel appartement a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$765,900
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Жилой квартал Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Тель-Авив, Израиль
от
$5,29 млн
Одно из самых частных и элегантных зданий в самом центре города. Расположен на 4-м этаже на 5. Детали собственности: 180 м2 на одном уровне + два балкона по 5 м2 каждый 3 спальни + один офис 3 туалета и 2 ванные комнаты 2 стандартных подземных парковочных места + складские помещения Ва…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Жилой квартал Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Жилой квартал Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Жилой квартал Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Жилой квартал Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Показать все Жилой квартал Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Жилой квартал Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Тель-Авив, Израиль
Цена по запросу
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Показать все Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Тель-Авив, Израиль
от
$1,86 млн
Расположен на улице Барри 9, в новом здании стоя. Красивая 3-комнатная квартира площадью 85 м2 с балконом 12 м2. Второй этаж, назад. 2 спальни и 2 ванные комнаты. Два лифта. Кадастровое парковочное место и подвал
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации