Жилой квартал Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Продается: высококлассная частная вилла, расположенная в востребованном районе Неве Хоф, в Ришон-Ле-Цион.
Идеальное месторасположение: Улица Хайгерет, тихая и очень востребованная улица, недалеко от моря.
Недвижимость имеет огромный сад, окружающий всю виллу, предлагая полную конфиденциальность и спокойную атмосферу.
Расположен в качественном жилом районе, особенно подходящем для семей.
Недвижимость в настоящее время сдается в аренду с арендаторами, готовыми остаться, что позволяет немедленно вернуть арендную плату.
Характеристики собственности:
Земля 587 м2
Построено около 350 м2
9 просторных комнат
Разделенный на 3 этажа + подвал
Подходит как для основного места жительства, так и для инвестиций
Местонахождение на карте
Ришон-ле-Цион, Израиль
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно