Жилой квартал Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion

Продается: высококлассная частная вилла, расположенная в востребованном районе Неве Хоф, в Ришон-Ле-Цион. Идеальное месторасположение: Улица Хайгерет, тихая и очень востребованная улица, недалеко от моря. Недвижимость имеет огромный сад, окружающий всю виллу, предлагая полную конфиденциальность и спокойную атмосферу. Расположен в качественном жилом районе, особенно подходящем для семей. Недвижимость в настоящее время сдается в аренду с арендаторами, готовыми остаться, что позволяет немедленно вернуть арендную плату. Характеристики собственности: Земля 587 м2 Построено около 350 м2 9 просторных комнат Разделенный на 3 этажа + подвал Подходит как для основного места жительства, так и для инвестиций