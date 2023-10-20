  1. Realting.com
  Израиль
  Ришон-ле-Цион
  Жилой квартал Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion

Жилой квартал Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion

Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$2,35 млн
;
10
ID: 34913
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Центральный округ
  Район
    Rehovot Subdistrict
  Город
    Ришон-ле-Цион
  Адрес
    Heil HaHimush

О комплексе

Продается: высококлассная частная вилла, расположенная в востребованном районе Неве Хоф, в Ришон-Ле-Цион. Идеальное месторасположение: Улица Хайгерет, тихая и очень востребованная улица, недалеко от моря. Недвижимость имеет огромный сад, окружающий всю виллу, предлагая полную конфиденциальность и спокойную атмосферу. Расположен в качественном жилом районе, особенно подходящем для семей. Недвижимость в настоящее время сдается в аренду с арендаторами, готовыми остаться, что позволяет немедленно вернуть арендную плату. Характеристики собственности: Земля 587 м2 Построено около 350 м2 9 просторных комнат Разделенный на 3 этажа + подвал Подходит как для основного места жительства, так и для инвестиций

Местонахождение на карте

Ришон-ле-Цион, Израиль
Досуг

